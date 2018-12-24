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Сын Каддафи попросил Путина о поддержке: ему ответили

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МИД РФ отреагировал на письмо сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама, в котором он просил президента России Владимира Путина поддержать его политические амбиции.

Так, в Москве заявили, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах в Ливии, и сын Каддафи и его сторонники должны быть составной частью политического процесса в стране, передают "РИА Новости".

"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге", — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Саиф аль-Ислам

Саиф аль-Ислам

RT

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"Исторически это общество трайболистское, то есть большое значение имеет позиция разных племен, поэтому, думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате", — добавил представитель МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года представители Национальной армии Ливии попросили Россию вмешаться в гражданскую войну, которая продолжается с 2011 года

Уже в октябре появилась информация, что Кремль собирается отправить туда свои войска, чтобы взять под контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС.

Персоны
Муаммар КаддафиВладимир Путин
Место
Россия
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
кстати ,при Кирпе,тоже были планы по участию в сторительстве ж.д.в Ливии,даже проекты готовили ...но Кадафи не был угоден Штатам,и тоже ..",онижэдеты"пошли в ход,проебли время .потом подключили "весмирснами",.ну короче сценарий примерно очень похожий..и далеко не впервой реализованый..ебучие грабли.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Тю так а чего тогда Навального не допустили? Двойные стандарты да? Ну ничего ничего... У вас лишняя хромосома - вам простительно.
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