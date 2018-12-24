Сын Каддафи попросил Путина о поддержке: ему ответили

МИД РФ отреагировал на письмо сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама, в котором он просил президента России Владимира Путина поддержать его политические амбиции.

Так, в Москве заявили, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах в Ливии, и сын Каддафи и его сторонники должны быть составной частью политического процесса в стране, передают "РИА Новости".

"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге", — заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Саиф аль-Ислам RT

"Исторически это общество трайболистское, то есть большое значение имеет позиция разных племен, поэтому, думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате", — добавил представитель МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года представители Национальной армии Ливии попросили Россию вмешаться в гражданскую войну, которая продолжается с 2011 года

Уже в октябре появилась информация, что Кремль собирается отправить туда свои войска, чтобы взять под контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в ЕС.