Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост по теме беларуского протеста. Вчера в Минске (а также во всех городах Беларуси) состоялся очередной большой марш — в беларуской столице вышло около 200.000 человек, чтобы поздравить Сашу Лукашенко с 66-м днём рождения — именно к этому было приурочено вчерашнее шествие, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Всё напоминало действие из какой-то сказки или античной легенды — в красивом и солнечном городе собирались улыбчивые и креативные люди с творческими плакатами и подарками, вроде картонных автозаков и белых тапочек — а над резиденцией узурпатора картинно сгущались тучи и выстраивались закованные в броню войска. Моё фото поздравления Саши с днём рождения (заглавное в этом посте) уже облетело десятки СМИ — оно отлично передаёт атмосферу вчерашнего марша.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как беларусы Сашу с днём рождения поздравили.

02. Вчерашний Минск был с утра пасмурным, но ближе к моменту начала марша (стандартные воскресные протестные марши начинаются в 14 часов) небо прояснилось и выглянуло солнышко. Со всех сторон в центр города стекались колонны улыбчивых и красивых людей. Одним из мест встречи стала площадь Коласа:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

03. Люди идут сплошным потоком в центр города по обеим сторонам проспекта:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

04. Вот так выглядят "тунеядцы", "алкоголики" и "экстремисты" — такими словами Лукашенко любит обзывать протестующих, бегая с автоматом за забором в своей резиденции. Люди отвечают ему творческими плакатами в стиле "Посмотри, как похорошел Минск при тунеядцах" и кричалками "Сам ты крыса".

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

05. Колонны улыбающихся людей по обе стороны проспекта Независимости приветствуют друг друга. Практически все проезжающие машины сигналят в поддержку протеста, многие вывешивают из окон флаги.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

06. Вообще каждый протестный марш в Минске похож на праздник — люди улыбаются друг другу, делятся водой, стараются помочь тем, кто слабее. После прошедшей по улице многотысячной колонны на тротуаре не остаётся ни одной бумажки или какого-либо другого мусора.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

07. Бабушка и дедушка на марше. Вообще очень многие пожилые люди находят в себе силы выходить в эти дни — несмотря на то, что на каждом подобном марше приходится проходить по 10 и более километров пешком.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

08. Огромная колонна протестующих на проспекте Независимости, докуда хватает глаз — сплошной поток людей на проезжей части и на тротуарах. Впереди — столько же людей, если не больше. Такие же колонны стягиваются к площади Независимости и с других районов города.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

09. После встречи на площади Независимости колонны протестующих пошли по проспекту Победителей в сторону резиденции Лукашенки — где тот в этот день с утра (если верить официальным СМИ) опять бегал с автоматом и в броне с торчащими из карманов пистолетами и гранатами.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

10. Силовики пытались устроить задержания на площади Независимости и даже успели схватить несколько человек — но увидев, какое количество людей в очередной раз вышло на акцию, разъехались кто куда. Вдоль маршрута марша можно было увидеть силовиков в штатском и перекрытые военными автомобилями боковые улицы:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

11. Бабушки несут плакат:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

12. Особенно трогательно то, что плакат был нарисован на какой-то найденной дома клеёночке. Вообще беларуские женщины очень крутые, горжусь ими)

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

13. Плакаты — "Саню только тряпкой ссаной", "Когда набрал 80% голосов — а оказалось, что они в голове") Творческих и интересных плакатов было такое множество — что я сделаю про них отдельный большой пост)

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

14. Культурный протест беларусов — думаю, все вы уже видели, как наши протестующие снимают обувь, прежде чем залезть на лавочку. А здесь два огромных потока людей аккуратно обходят клумбу — чтобы не помять цветы:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

15. Очередь за водой в одном из магазинов по дороге марша:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

16. Вчера днём было жарко, и многие покупали воду впрок:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

17. Шарик с шикарным поздравлением — "Днюха! Спасибо, дожили".

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

18. Огромное количество людей у стелы на проспекте Победителей. Хвост колонны ещё тянется в центре города, а голова уже подошла к резиденции Саши.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

19. Отдых протестующих на газоне. Люди отдыхают перед тем, как пойти к резиденции Лукашенки и передать ему подарки.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

20. Люди из близлежащих домов выходят поддержать протестующих — многие вывешивают флаги из окон, некоторые присоединяются к маршу:

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

21. Дядечка на коляске приехал поддержать протест. Кстати, вчера видел много людей на колясках — даже те люди, кому непросто покидать дом, стараются поддержать протест.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

22. Паркинг с хорошим видом на резиденцию Саши был тут же занят протестующими. Люди скандировали "Лукашенко, уходи", "Сам ты крыса" и "Ну как АШЧУШЧЭНИЯ")

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

23. Атмосфера в городе была потрясающая!

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

24. Тем временем над дворцом Лукашенки сгущались тучи — точно как в сказке про Кащея, вокруг замка которого всегда ночь.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

25. Доступ к дворцу именинника преграждали цепи силовиков — возле этих цепей люди оставляли маленькие подарки для именинника. В данном случае — тапки (с намёком на таракана), совесть в подарочной упаковке и томик Гоголя "Мёртвые души".

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

26. "Все здесь!" — кричали гости, но именинник так и не вышел.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

27. Больше всего подарков оставили возле главного въезда во дворец — тапки, картонные автозаки и огромный макет таракана.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

28. Люди общаются со спецназом. Вчера силовики выглядели далеко не так уверено, как в первые дни после выборов.

Свет против тьмы. Как Сашу с ДР поздравили

Такие дела. Вот так беларусы вчера поздравили Сашу с днём рождения.

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