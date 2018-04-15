Открыв текст по анонсу насчет ракетного удара и прочитав: ... ракетным ударом ПО СИРИИ, я сначала было расстроился, но когда ЭТО таки произошло (вот вам и суббота, 14-е!), понял: разница вовсе не так велика. С той стороны океана карлику противостоит во главе настоящей СВЕРХдержавы личность столь же непредсказуемая, как и сам кремлевский коротышка, но при этом с возможностями неизмеримо бОльшими.

Это уже не трусливые демократы типа Кеннеди, Картера (при котором стало возможно вторжение в Афганистан) или Обамы, это воинственный до мозга костей и при этом лишним мозгом не обремененный истинный республиканец, которому по колено и море, и океан.

ЭТОТ бы в дни Карибского кризиса вел себя совсем иначе, да и сам такой кризис при нем был бы невозможен: Хрущев бы не посмел. Ибо ЭТОТ может и грохнуть, не особо задумываясь, в самом деле и по самой москве. ТАКИЕ не особо считают, у них просто вот такая, извините, "ментальная харизма".

Интересно, кстати, как стороны конфликта (если так можно называть образцово-показательную бомбежку одних другими) подводят его итоги (до которых в действительности дело еще ой как не дошло): бомбимые насчитали 30 бомб, из которых треть якобы сбили; у карлика честно насчитали сотню (арабы, стало быть, сбивая, ее не заметили), но долго рассказывали, сколько не долетело до цели, в Пентагоне же сообщили, что долетели все, и ему приходится верить — хотя бы потому, что больше некому.

Когда же меняется главный в главной стране — меняется и мир. В порке "животного" (выражение Трампа) приняли участие и ведомая Женщиной Британия, и даже Франция, которая обычно себе на уме, а потому ее участие весьма показательно. Как показательна поддержка акции со стороны Турции и Чехии (кто ожидал?), а также все более уходящего от карлика латынелюбивого Казахстана.

Ну а московско-дамаскских бандитов поддержали, если говорить о тех, кто мировому сообществу заметен без бинокля, только "связанные лица" — Беларусь, запутавшаяся в сетях от плешивого крохи, но при этом по колхозной привычке даже в них умудряющаяся его доить, да Китай, который сам готовится вскоре повязать страну карлика и потому относится к ее шалостям добродушно — как будущий хозяин, временно исполняющий обязанности пахана во вверенном его толстым щечкам регионе.

Давно уже москва так не позорилась перед миром, являя ему свою жалкую слабость. Она готовится к окончанию собственной жизни — дикой и страшной.

Мир должен предпринимать меры, чтобы московия, сгорая, не потащила его за собой. И мир, кажется, стал — вслед за Украиной — это тоже понимать.

Помоги нам, Господи, помилуй нас, грешных, и избави нас от лукавого.