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24 января • обновлено в 20:14
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Убил родителей и родственников: появились жуткие подробности массового расстрела в Германии

1.8т
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Жертвы стрельбы в городе Рот-ам-Зе на юго-западе Германии были в родственных отношениях.

Кроме того, среди убитых – родители подозреваемого стрелка, передает Die Welt.

Инцидент произошел 24 января около 12:45 по местному времени на улице Банхофштрассе, где находится ресторан Deutscher Kaiser. Огонь открыл 26-летний гражданин Германии, его задержали.

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В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

Die Welt

Жертвами оказались шесть человек: трое мужчин в возрасте 36, 59 и 69 лет, трое женщин (36, 56 и 62 лет). Двое человек пострадали, за жизнь одного из них борются врачи. Еще двое подростков в возрасте 12 и 14 лет подверглись угрозе со стороны нападающего.

Глава полиции города Ален Райнер Мёллер уточнил, что орудие преступления – полуавтоматическое огнестрельное оружие. В операции задержания преступника участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

Die Welt

Представитель полиции также рассказал, что подозреваемый не дает показаний и "ждет адвоката". Следователи исходят из того, что предполагаемый преступник имел личные счеты с жертвами.

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

Die Welt

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

В Рот-ам-Зе устроили стрельбу

Die Welt

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в конце декабря прошлого года во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Германия
Теги
убийство фотографии стрельба
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