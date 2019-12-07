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7 декабря • обновлено в 12:36
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"Стоять на смерть!" Беларусь охватили масштабные протесты против Путина. Фото и видео

4.2т
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Граждане Беларуси вышли на акцию протеста против интеграции с Россией.

В субботу, 7 декабря, более тысячи людей собрались в центре Минска, чтобы защитить независимость государства, передает "Радио Свобода".

Протестующие утром выстроились на площади в живую цепь, а позже собрались возле дома профсоюзов, где выступили лидеры митинга, в том числе блогеры и поэты. Они напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут за нее бороться и "стоять на смерть".

Протесты в Минске

Протесты в Минске

соцсети

Протесты в Минске

Протесты в Минске

соцсети

Протесты в Минске

Протесты в Минске

соцсети

"Живе Беларусь!" "Мы за незалежность!" "Нет интеграции! Слава нации!" – скандировали люди. Выступающие раскритиковали действия власти, намекая на президента Александра Лукашенко.

Примечательно, что в ходе акции общение происходило исключительно на белорусском языке. Также активисты поблагодарили украинцев, которые поддерживают независимость Беларуси от РФ. Они напомнили об агрессии Путина, призвав делать все, чтобы "не проснуться завтра в составе другого государства".

Ожидается, что протест будет длиться до вечера. В воскресенье, 8 декабря, граждан также призвали выйти на митинг. При этом правоохранители пригрозили, что разрешения на акцию у организаторов нет, поэтому у ее участников "могут быть проблемы". Однако стычек не было, протесты шли мирно.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

После 12:00 началось шествие по Минску. Люди выстроились в колонну, развернули флаги. В ход также пошли дымовые шашки.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Протесты в Минске

Протесты в Минске

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Беларусь Минск
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Более тысчи... Какой заголовок.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
отберём у Украины титул-Самая нищая страна Эуропы!!! Даёшь!!!
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семенов Александр
семенов Александр
Белоручы захотели помайданить, хотят как украинцы жить в говне, сосать у америкосов и хаять Россиию
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