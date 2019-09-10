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10 сентября • обновлено в 22:50
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США ввели санкции против лидеров террористов: что известно

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Соединенные Штаты Америки в понедельник, 10 сентября, объявили о введении санкций против 12 лидеров ведущих террористических организаций мира.

Соответствующее заявление сделали государственный секретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин на брифинге в Белом Доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Казначейство США наращивает наши усилия, чтобы лишить террористов доступа к финансовым системам страны", – отметил министр.

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США ввели санкции против лидеров террористов

США ввели санкции против лидеров террористов

BBC

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в новом санкционном списке – люди, связанные с организациями ХАМАС, "Аль-Каида", "Хурас Ад-Дин", "Исламское государство" и иранским Корпусом стражей исламской революции – все они были признаны в США террористическими.

Отмечается, что соответствующий указ уже подписан президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США ввели санкции в отношении Иранского космического агентства, а также связанных с ним Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института.

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Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
Теги
санкции мировой терроризм терроризм
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы, всю агентуру Путина накрыли. Бгггггаааа
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Александрович Валера
Александрович Валера
А ДНР и ЛНР не включили . Украина согласилась -США не принято перечить
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Александрович Валера
Александрович Валера
Махов Макс, в статье как то этот вопрос не озвучен
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Махов Макс
Махов Макс
Александрович Валера, так путинскую группировку почти всю включили. Бгггггаааа
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