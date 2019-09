США ввели санкции против лидеров террористов: что известно

Соединенные Штаты Америки в понедельник, 10 сентября, объявили о введении санкций против 12 лидеров ведущих террористических организаций мира.

Соответствующее заявление сделали государственный секретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин на брифинге в Белом Доме (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Казначейство США наращивает наши усилия, чтобы лишить террористов доступа к финансовым системам страны", – отметил министр.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в новом санкционном списке – люди, связанные с организациями ХАМАС, "Аль-Каида", "Хурас Ад-Дин", "Исламское государство" и иранским Корпусом стражей исламской революции – все они были признаны в США террористическими.

Отмечается, что соответствующий указ уже подписан президентом США Дональдом Трампом.

Mnuchin announces new sanctions targeting leaders and financiers from terrorist organizations. "The U.S. Treasury is enhancing our efforts to deny terrorists access to U.S. financial systems." https://t.co/FMswYqBcuQ pic.twitter.com/y42BuQUKE2