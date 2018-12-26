США стянули к границам России высокоточное оружие: в РФ забили тревогу

В России забили тревогу из-за наращивания США присутствия стратегических неядерных систем высокоточного оружия у границ РФ.

О развертывании американского вооружения в прилегающих к России морских акваториях заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев "Красной звезде".

По его словам, в 2019 году Россия намерена ответить на угрозу со стороны США. Королев добавил, что в данный момент военно-морское присутствие России осуществляют около 100 кораблей.

Информацию о наращивании сил США у границ России растиражировали топовые пропагандистские СМИ РФ.

Корабль США

Как сообщал OBOZREVATEL, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявлял, что для того, чтобы страны Запада под руководством НАТО повалили режим президента России Владимира Путина, достаточно два-три месяца.