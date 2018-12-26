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США стянули к границам России высокоточное оружие: в РФ забили тревогу

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В России забили тревогу из-за наращивания США присутствия стратегических неядерных систем высокоточного оружия у границ РФ.

О развертывании американского вооружения в прилегающих к России морских акваториях заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев "Красной звезде".

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По его словам, в 2019 году Россия намерена ответить на угрозу со стороны США. Королев добавил, что в данный момент военно-морское присутствие России осуществляют около 100 кораблей.

Информацию о наращивании сил США у границ России растиражировали топовые пропагандистские СМИ РФ.

Корабль США

Корабль США

США стянули к границам России высокоточное оружие: в РФ забили тревогу
США стянули к границам России высокоточное оружие: в РФ забили тревогу
США стянули к границам России высокоточное оружие: в РФ забили тревогу

Как сообщал OBOZREVATEL, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявлял, что для того, чтобы страны Запада под руководством НАТО повалили режим президента России Владимира Путина, достаточно два-три месяца.

Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и???3 неделю и назад в Босфор)))))))))))))))))))))))))))))))) В России никто и не заметил)))))))))))))))))))
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Satin Rik
Satin Rik
Козломорді, ану ФАС, нефіг спати.
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Satin Rik
Satin Rik
Andreevski Andrey, А мені по-кайфу вас тупорилих домахувати, заодно і козломорда суть проявляється ))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Andreevski Andrey, В окопе на защите Украины или как обычное свiдоме бидло под юбкой у бабы от могилизации прячешься?
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