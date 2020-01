США ракетным ударом уничтожили иранского генерала в Багдаде: Иран готовит месть

В результате воздушного удара СШАпо международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Кассем Сулеймани, глава сил "Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Об этом заявили в Пентагоне, подчеркнув, что приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. Сулеймани был ответственным за спецоперации на территории иностранных государств. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

В то же время был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Сил народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Удар нанесли после того, как самолет Сулемани приземлился в Багдаде.

"Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", – заявили в Пентагоне.

Операция была проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. По данным Пентагона, именно Сулеймани активно разрабатывал планы атаки на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону, кроме того, он спланировал нападения на базы коалиции в Ираке и одобрил нападения на посольство США в Багдаде днями ранее.

Убийство Сулеймани может повлечь удары по объектам США и Израиля на Ближнем востоке со стороны Ирана. В Иране уже пообещали отомстить США за гибель генерала.

#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .

Video appears to show two vehicles on fire.pic.twitter.com/1bZ58rwAh2