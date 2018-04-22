США придумали, чем приструнить россиян в Сирии

Американское командование рассматривает возможность оставить в Средиземном море атомный авианосец "Гарри Трумен".

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на источники среди чиновников оборонного ведомства. По их словам, подобный шаг может стать ответом на активность России в регионе, и будет соответствовать новой стратегии национальной безопасности.

Решение, как отмечается, еще не принято, но данный шаг обсуждается на самом высоком уровне командования. План будет призван успокоить обеспокоенность союзников США в связи с тем, что они воспринимают как все более уверенное российское присутствие в регионе. Авианосец также может выступить показательным напоминанием о недопустимости применения химического оружия против гражданских для сирийского президента Асада.

"Трумен" проводил авиаудары по силам ИГИЛ в Сирии из Средиземного моря в 2016 году. В 2017 году его сменил авианосец "Джордж Буш". Накануне сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к выполнению задач в Средиземном море.

Как сообщал "Обозреватель", "Гарри Трумэн" в сопровождении ракетного крейсера "Норманди" и четырех эсминцев 11 апреля вышел из Норфолка в штате Вирджиния и отправился в "плановый поход" в район Ближнего Востока. Позднее к группе, которая будет действовать в зонах оперативной ответственности Шестого и Пятого флотов ВМС США, присоединятся еще два эсминца.