США предупреждали: появились громкие подробности убийства Сулеймани

США сообщили властям Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до нанесения, но иракская сторона не дала на это разрешения.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди, выступая перед парламентом страны 5 января, передает "РИА Новости".
Он подчеркнул, что потребует принять решение о выводе американских войск с территории Ирака.
"Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", – сказал он.
Сулеймани и Трамп
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL, после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
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