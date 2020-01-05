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5 января • обновлено в 17:28
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США предупреждали: появились громкие подробности убийства Сулеймани

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США сообщили властям Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до нанесения, но иракская сторона не дала на это разрешения.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди, выступая перед парламентом страны 5 января, передает "РИА Новости".

Он подчеркнул, что потребует принять решение о выводе американских войск с территории Ирака.

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"Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", – сказал он.

Сулеймани и Трамп

Сулеймани и Трамп

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Место
Ирак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Источник "новости" вонючее агенство с паРРаши! Шо тут скажешь? Росеяны - это скот! И вся эта писанина - дерьмо!
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Пети Moщи
Пети Moщи
Кацaп Кацaпыч, дермо все что из тебя вылазит свиноцефал
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А росєя обстрілює школи в Сирії і українське прикордоння (belingcat) і волає ротами кисельових про іхтамнєтів.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Мельничук Олександр, биллинг Кэт, это тоже што Штирлиц-дырявый, усвой уже вислоухий
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