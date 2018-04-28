США предупредили: Россия вооружит Турцию

Турция отвергла предостережения США и, несмотря на угрозу санкций, таки приобретет в России системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 млрд долларов подписано в декабре 2017 года и не может быть пересмотрено.

По словам министра, Россия "ускоряет процесс" с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары.

"Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка ... А подход "введем санкции, если вы купите" на Турцию не действует. Турция этого не принимает", - подчеркнул он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Напомним, ранее ВВС Турции вооружились беспилотниками со "суперспособностью".