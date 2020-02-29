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29 февраля • обновлено в 10:18
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США потребовали от Путина немедленно "посадить" военные самолеты в Сирии

16.3т
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Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.

Это произошло во время заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Daily Sabah. "Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году", – сказала она.

В то же время, российский постпред Василий Небензя утверждает, что турецкие войска поделились с Россией координатами, а российские военные самолеты якобы не оказывали поддержку сирийской армии в районе, где были убиты турецкие солдаты.

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

"ЗН"

"В координатах, переданных ранее, не упоминались районы, где в конечном итоге погибли турецкие солдаты. Как только стало ясно, что это произошло, российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения военных действий и обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых", — заявил Небензя.

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу сразу же оспорил это утверждение, заявив, что "следы радара" показали, что сирийские и российские самолеты летели в строю во время атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да вы шоо?! И че? Посадили чи ни?
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Носков Денис
Носков Денис
Пусть требуют чтоб войска Турции, пошли вон из Сирии, их туда никто не звал, они вооруженные нарушили государственную границу, и по международным правилам могут быть убиты, без предупреждения!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Потребовать можно только у рабов, типа уринян.
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