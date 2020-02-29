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29 февраля • обновлено в 16:27
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США и движение "Талибан" подписали исторический документ

6.4т
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В субботу, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение.

Подписали документ Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" Мулла Абдул Гани Барадар. Договор должен закончит войну в Афганистане, и принести мир в эту страну, передает ВВС.

Согласно договору США намерены покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане. Вывод войск будет происходить в течении 14 месяцев, если талибы не нарушат условия соглашения.

США заключили мир с талибами

США заключили мир с талибами

Twitter

При этом в "Талибане" заявили, что в Афганистане будут бороться с экстремистскими группами в стране.

Добавим, что в Доху для подписания соглашения прибыла делегация из 31 члена движения "Талибан" .Также присутствовали Глава Госдепа США Марк Помпео, министр обороны Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подписание мирного договора

Подписание мирного договора

Twitter

"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – сообщил Помпео.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в стране мир станет постоянным.

США заключили мир с "Талибаном"

США заключили мир с "Талибаном"

Twitter

Напомним, что Штаты ввели войска в Афганистан 19 лет назад после теракта 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решился на сделку с террористами ради завершения войны в Афганистане.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Майк Помпео Йенс Столтенберг
Место
Катар Доха
Теги
Талибан мировой терроризм терроризм война
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Фактически это капитуляция амеров
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Талибов США ещё не наепывали?
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Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
Вот и тут как и во вьетнаме америка показала всю свою никчемность
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