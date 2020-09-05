Соратницу Тихановской насильно вывезли из Беларуси

Члена президиума Координационного совета беларусской оппозиции, соратницу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову насильно вывезли из страны в ночь на 5 сентября.

Об этом она сама заявила на пресс-конференции в Польше, сообщает "TUT.BY". Ковалькова сообщила, что ее забрали из изолятора временного содержания на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву", – рассказала соратница Тихановской.

Также политик отметила, что не собиралась покидать страну: "Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь".

Отъезд Ковальковой уже прокомментировал Погранкомитет Беларуси.

"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проследовала на территорию Польши", – заявили в ведомстве.

Напомним, Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода. 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился, но в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Решением суда она была осуждена еще на 15 суток и признана виновной в участии в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. Она вину не признала.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в ЦИК республики, после чего вывезли из страны. Об этом рассказал один из активистов.

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