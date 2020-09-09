Соратники Колесниковой заявили о намерении вернуться из Киева в Минск

Белорусские оппозиционеры, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые приехали в Украину, заявили, что намерены вернуться в свою страну.

Однако пока все необходимые встречи с соратниками им придется проводить в Киеве, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Родненков.

"Конечно, у нас есть планы возвратиться в Беларусь… Мы сейчас пытаемся скоординироваться с нашими ребятами, которые находятся в Минске, мы с ними на постоянной связи. И сейчас у нас будут несколько встреч с теми ребятами, которые нам помогают здесь, в Киеве. После этого мы будем связываться с нашими другими командами, которые работают в других городах", – отметил оппозиционер.

"После этого в течение, скорее всего, двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск. Потому что именно там мы наиболее эффективны, там находится наша основная команда, с которой мы работали, и это то место, где мы хотим находиться", – добавил Родненков.

В свою очередь Кравцов подчеркнул, что его с Родненковым возвращение в Беларусь может нести для них опасность, но они готовы к такому повороту событий. "Я думаю это довольно сильно небезопасно, но мы этот риск понимаем и будем к этому готовиться", – сказал белорусский активист.

Родненков продолжил мысль соратника и отметил, что белорусские силовики уже начали пытаться давить на их близких путем обысков. "Мы понимаем, что это не прекратится и давление будет только усиливаться", – резюмировал оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 сентября, в центре Минска (Беларусь) похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили женщину в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Позже на связь перестали выходить еще два члена Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Спустя почти сутки, утром 8 сентября, стало известно, что Родненков и Кравцов выехали в Украину.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Родненкова и Кравцова насильно выдворили из Беларуси. Колесникову выдворить не удалось, так как она порвала свой паспорт.

Кравцов и Родненков дали пресс-конференцию в Киеве. Они рассказали, как их вынудили покинуть территорию Беларуси, а также поблагодарили Колесникову за срыв операции белорусских спецслужб.

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