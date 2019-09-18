"Смотрите, Беларусь присоединилась!" Зеленскому указали на тревожный нюанс с Россией

Возможное создание союза между Россией и Беларусью чревато серьезными последствиями для Украины.

Об этом заявил белорусский политик-либерал и экономист Ярослав Романчук, передает "Апостроф". "В случае поражения правительства Владимира Зеленского, особенно в экономике, у сторонников реинтеграции на постсоветском пространстве появится аргумент. Мол, смотрите, Беларусь присоединилась к России, и люди хорошо живут. Будут звучать пропагандистские клише – хорошие дороги, порядок, стабильность, мир. Они будут дополнительными аргументами, чтобы убедить Украину идти не по европейскому пути, а в направлении России", – заявил он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин "Дело"

При этом Романчук подчеркнул, что, с другой стороны, для Беларуси тоже очень важен успех новой украинской власти.

По его мнению, чем глубже Украина будет интегрироваться в Европу и реализовать реформы, чем больше будет преимущество свободного рынка и тем сложнее будет России поглощать Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

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