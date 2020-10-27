Смертность от COVID-19 в Европе выросла на 40% за неделю – ВОЗ

В ряде стран Европы за неделю сильно возрос ежесуточный показатель случаев заражения COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных.

Об этом сообщила BBC со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис. По ее словам, такая ситуация складывается в Великобритании, Испании, Франции, Нидерландах и России.

"Во всем европейском регионе мы наблюдаем интенсивный и действительно тревожный рост случаев заболевания и смерти", – сказала Харрис.

Она отметила, что ежесуточное число случаев заражений возросло на треть, а ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.

Харрис выразила беспокойство в связи с переполненностью больниц тяжело больными пациентами, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.

Представительница ВОЗ также отметила, что эффективность новых ограничений, введенных в ряде европейских стран, может быть проанализирована только через две недели из-за "запаздывания".

"Мы увидим сокращение числа случаев, но вы не увидите этого в одночасье", – заявила Харрис.

Также, по ее словам, увеличилось количество заболевших, которые не входят в группу риска.

"Еще одна хорошая вещь в некотором смысле заключается в том, что очень большое количество людей, которые мы наблюдаем, находятся в группах, которые в идеале не будут прогрессировать до более серьезных заболеваний – это более молодые группы. Но это не гарантия", – отметила представительница ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, странам Европы необходимо активизировать борьбу с COVID-19, однако национальных ограничений можно будет избежать. Такое заявление сделал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. На европейский регион, в который входят 46 стран ВОЗ, приходится 46% мировых случаев заболевания и почти треть смертей.