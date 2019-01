Смертельный взрыв в Париже: появились данные о пострадавших украинцах

Среди пострадавших в результате взрыва в центре Парижа в субботу, 12 января, есть гражданин Украины.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко сообщил, что украинец получил незначительные повреждения, передает "Укринформ".

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", — сказал дипломат.

Он добавил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

Напомним:

BREAKING: Video shows aftermath of the massive Explosion in Central #Paris Reports of many injured.

pic.twitter.com/Zo50mEeBqE