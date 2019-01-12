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Смертельный взрыв в Париже: появились данные о пострадавших украинцах

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Среди пострадавших в результате взрыва в центре Парижа в субботу, 12 января, есть гражданин Украины.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко сообщил, что украинец получил незначительные повреждения, передает "Укринформ".

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", — сказал дипломат.

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Он добавил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

Взрыв в пекарне Парижа

Взрыв в пекарне Парижа

The Sun

Напомним:

  • в результате чрезвычайного происшествия погибли трое, 50 человек пострадали;

  • ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни в 9 утра;

  • взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив;

  • из 50 раненых 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошел взрыв на АЗС. В результате более 17 человек пострадали, двое погибли.

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Место
ФранцияПариж
Теги
Украинавзрыв
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