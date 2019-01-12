Смертельный взрыв в Париже: появились данные о пострадавших украинцах

Среди пострадавших в результате взрыва в центре Парижа в субботу, 12 января, есть гражданин Украины.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко сообщил, что украинец получил незначительные повреждения, передает "Укринформ".

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", — сказал дипломат.

Он добавил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

Взрыв в пекарне Парижа The Sun

Напомним:

в результате чрезвычайного происшествия погибли трое, 50 человек пострадали;

ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни в 9 утра;

взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив;

из 50 раненых 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

BREAKING: Video shows aftermath of the massive Explosion in Central #Paris Reports of many injured.

pic.twitter.com/Zo50mEeBqE — Global News Network (@GlobalNews77) 12 січня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошел взрыв на АЗС. В результате более 17 человек пострадали, двое погибли.

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