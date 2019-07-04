Слово за Трампом: Путин раскрыл первые договоренности после встречи

Президент России Владимир Путин заявил, что США в последнее время задумываются над возобновлением двустороннего диалога с РФ по широкому набору стратегических вопросов.

Такое высказывание прозвучало в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, сейчас мяч на американской стороне, передает ТАСС.

"Кажется, Вашингтон начал раздумывать над восстановлением диалога по широкому набору стратегических вопросов. Думаю, что достижение конкретных договоренностей в сфере контроля над вооружениями способствовало бы международной стабильности. И у России есть на это политическая воля. Сейчас слово за США. Об этом мы говорили с президентом [США Дональдом] Трампом во время нашей последней встрече на саммите "двадцатки" в Японии", – сказал Путин.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне подписания Путиным закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Трамп и Путин коротко побеседовали перед началом саммита G20. Они обсудили темы Украины, Ирана, Сирии, Венесуэлы.

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