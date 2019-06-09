Скормил генерала пираньям: Ким Чен Ын опробовал новый вид казни

В сети появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы бросил провинившегося генерала в аквариум с голодными пираньями.

По данным Daily Star, гигантский аквариум он завез в свою резиденцию Ренсонг, где и якобы испробовал новый вид казни.

Уточняется, что неназванного генерала заподозрили в подготовке переворота. После этого его отвезли в резиденцию, порезали руки и ноги, и бросили в воду с пираньями. От чего именно он умер – неизвестно. Причиной могли быть как рыбы, так и утопление в результате ран.

Ким Чен Ын и пиранье

Идею Ким Чен Ын якобы получил из фильма Джеймса Бонда 1977 года "Шпион, который меня любил", в котором злодей бросил противников в аквариум с акулами. Резервуар для рыб был доставлен из Бразилии. В нем было несколько сотен пираней.1

Ким Чен Ын и пираньи Daily Star / GETTY

Считается, что исследователи придумали несколько методов казни, чтобы запугивать потенциальных заговорщиков. Многие враги государства были казнены публично. Среди таких даже были чрены семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году стало известно, что Ким Чен ЫН публично расстрелял 50 членов правительства за просмотр мыльных опер. После этого появилась информация, что по его приказу казнили всю семью второго человека в государстве - Чан Сон Тхэка, который приходился ему дядей.

А в 2015 году появилась информация, что он казнил 15 высокопоставленных чиновников. И на этом казни в КНДР не завершились.

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