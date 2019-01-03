''Шпионский'' скандал России и США: появились неожиданные данные о задержанном

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан является уроженцем Канады.

"Сотрудники консульства знают, что гражданин Канады был арестован в России. В соответствии с положениями Закона о конфиденциальности, никакая дополнительная информация не может быть раскрыта", – заявили в министерстве иностранных дел Канады, передает телеканал CBC.

Уилана уже посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.

Пол Уилан СВС

О задержанном известно, чо он родился в Оттаве в 1970 году, но в ранние 1970-е переехал в США, где и жил с тех пор.

Как утверждает его брат, он приехал в Москву 22 декабря на свадьбу.

Ранее Корпус морской пехоты США также опубликовал данные об Уилане.

Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

Пол Уилан (по центру) СВС

Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового.

В настоящее время он возглавляет отдел безопасности компании BorgWarner, которая занимается поставками автозапчастей в Мичигане.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения.