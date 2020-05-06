В Польше из-за пандемии могут сорваться президентские выборы

Сенат Польши отклонил законопроект, который в связи с пандемией предусматривал проведение выборов президента 10 мая с помощью почтового голосования.

Как сообщает TVN24, голосование, которое сначала было назначено на 6 мая, прошло накануне после целого дня дебатов. В нем приняли участие 86 сенаторов, 50 из которых высказались против, 35 – за, а один воздержался.

Отмечается, что теперь акт вернется в нижнюю палату польского парламента – для отклонения возражений Сената там потребуется абсолютное большинство голосов. При этом эксперты уже заявляют, что из-за эпидемии коронавируса выборы будут перенесены на неопределённый срок, в результате чего страна может столкнуться с серьезным политическим кризисом, так как по Конституции полномочия действующего главы государства заканчиваются в июне.

Предварительно планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит документ 7 мая. Однако польское СМИ подчеркивает, что в Сейме, который насчитывает 460 депутатов, правящая партия PiS сейчас имеет 235 голосов, из которых 18 – члены коалиционного соглашения, а их лидер Ярослав Говин против выборов.

Также издание добавляет, что ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск, заявляя, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами". Тогда как еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс утверждает, мол, если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская тоже заявила, что не будет участвовать в выборах, если голосование будет происходить по почте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в разгар эпидемии COVID-19 решили провести выборы президента путем голосования по почте.

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