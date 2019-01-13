В субботу скандал вокруг непонятных личных отношений Трампа м Путина вспыхнул с новой силой и стал попахивать еще хуже, чем это было раньше. Наблюдая за этими событиями со стороны, приходишь к выводу о том, что Трамп намеренно поднимает градус накала этого конфликта, и что более странно, пока не видно верхнего предела этого накала. Его противники подбрасывают в огонь конфликта все новые дровишки и делают это очень технично. В принципе, их тактика настолько прозрачна, что вполне можно предугадать следующий шаг, пусть не в плоскости фактов, но в плане тональности – безусловно. В общем, они обкладывают Трампа как дичь и загоняют его в место, где ждут стрелки уже готовые и разобранные по номерам, а само место – не оставляет шансов спрятаться или вырваться из ловушки.

Конечно, этот скандал и конфликт лучше понятны американцам, но кое-что все же хорошо заметно со стороны. Самый первый, серьезный звоночек (для зрителя со стороны) прозвенел более года назад, когда в КНР было принято решение о фактическом создании должности фараона. Тогда председатель Си получил пожизненные полномочия на руководство страной. Это значит, что в стране официально похоронен один из основополагаемых принципов демократии – безусловной сменяемости верховной власти.

Стена является одним из предвыборных обещаний Трампа и он всячески пытается продавливать финансирование этой темы. Конгресс же отказывается утверждать бюджет страны, с указанием расходов на строительство стены. На самом деле, для США это не большие деньги и сторонники Трампа об этом постоянно говорят. А кроме того, им нравится то, что их избранник держит слово и так упорно продвигает эту тему.

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Но демократическая оппозиция (кстати, не всем республиканцам по душе именно эта затея Трампа) резонно и беспощадно разбивает все доводы Трампа и его сторонников. Они не возражают против того, что Трамп действительно стремится выполнить предвыборные обещания, и в частности – относительно Стены. Но они призывают республиканцев дословно вспомнить обещание Трампа, а он обещал построить Стену за счет средств Мексики, а теперь хочет строить за деньги американского налогоплательщика. То есть, обещать-то он обещал, но вовсе не это. Кроме того, оппоненты обращают внимание на то, что речь уже идет о Стене ради Стены, а не о прекращении или хотя бы сокращении числа нелегалов.

Сами контролирующие органы подают данные о том, что до 90% мексиканских нелегалов попадают в страну вполне легально, и стена этому не помеха. Нелегалами они становятся вследствие просроченного разрешения на пребывание в США. То есть, отдельный мексиканец получает разрешение, приезжает в США ничего не нарушая и не обходя контрольных пунктов, а потом – не выезжает в положенный срок и становится нелегалом. И это – девять из десяти случаев. По этой причине, существенного снижения количества нелегалов следует добиваться иными средствами. Именно это и стало фоном последних событий. Фон – неприятный, поскольку не утвержденный бюджет приостановил выплату зарплат 800 тысячам федеральных служащих.

Именно вчерашние события имеют хорошо известную предысторию и то, что нашему читателю не вполне известно. То, что известно хорошо, это расследование, начатое ФБР сразу после победы Трампа на выборах. Общая цель расследования была известна – вмешательство в ход выборов спецслужб РФ. Как только расследование набрало обороты, Трамп уволил директора ФБР Джеймса Б. Коми. В общем, расследование такого плана предполагает пусть и не иммунитет руководителя следственного органа, но уже подчеркнутое невмешательство в его работу, на время следствия – безусловно.

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Тем не менее, Коми был не просто уволен, а уволен по дискредитирующим мотивам, якобы за злоупотребление служебным положением и утрату доверия президента. Что тут было хуже всего, так это вольные комментарии Трампа, на сей счет. Он называл Коми "грязным копом", и давал определение "коррумпированный чиновник". При этом, президент опустился до публичных угроз в адрес Коми и пообещал посадить его, если тот придаст гласности детали расследования, которые были известны ему на тот момент.

По причине такой бурной и явно – не имеющей ничего общего с поведением руководителя демократической страны реакции – возникли самые неприятные подозрения в адрес Трампа. Но спустя время и не от Коми стала известна причина такой бурной реакции президента. Дело в том, что ФБР проводила расследование по факту вмешательства российских спецслужб в ход президентских выборов и практически сразу у следствия появились материалы, которые требовали прояснения линии Трамп-Путин.

В связи с этим был открыт файл или отдельный эпизод следствия в отношение Трампа. Причем, это был контр разведывательный файл, что уже само по себе – очень плохо пахнет. А именно, это говорит о том, что следствие уже располагает определенными фактами внешнего вмешательства и нужно было дать оценку этим фактам.

"Расследования контрразведки отличаются от уголовных расследований тем, что их главная цель состоит в том, чтобы понять, что пытается сделать иностранный противник, такой как Россия, чтобы повлиять на американское общество или противодействовать политике США, и установить как и кто из американцев помогают противнику в этом, и главное — сознательно они это делают или невольно".

То есть, ФБР быстро и плотно подобралось непосредственно к Трампу и тот уволил как самого Коми, так и ряд его подчиненных, которые работали над этим расследованием. Причем, все они были полностью лишены возможности защищаться, поскольку речь шла о совершенно секретной информации, прямо касающейся государственной безопасности.

Это был настолько тяжелый удар по правоохранительной системе, которого она давно и возможно – никогда не получала. Причем, в этой истории прямо на поверхности лежит конфликт интересов. Трамп уволил Коми в то время, когда его ведомство расследовало лично его, Трампа действия с лицами, которые повлияли на ход выборов в его, Трампа пользу.

От этого шага перекосило весь верхний эшелон власти и комиссия Мюллера была создана в качестве компенсации расследования, которое проводила группа Коми. Трампу и эта идея не нравилась, но его вынудили согласиться с этой формой расследования. Насколько известно, комиссия Мюллера либо обходит самые острые углы, либо в ее распоряжение уже не попали материалы, которые были в распоряжении ФБР при директоре Коми.

И вот в субботу всплыла информация, которая свидетельствует о том, что дело было отнюдь не в предвзятости, непрофессионализме Коми, а совершенно в другом. Дело в том, что в США уже давно сложилась традиция, что первые лица государства, ведущие переговоры в режиме "с глазу на глаз" с лидерами других государств, предоставляют подобный отчет о том, что и как обсуждалось, а кроме того, такой же отчет составляет и специальный, штатный переводчик, обычно присутствующий на переговорах. Файл с этой информацией всегда доступен для высшего политического руководства США для того, чтобы формировать согласованную политику на этом направлении. Кроме того, такая процедура обеспечивает контроль и подотчетность высшего государственного лица, поскольку он ведет переговоры не от своего имени, но от имени Соединенных Штатов.

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И вот выяснилось, что кто-то из высших чиновников Белого Дома сделал запрос на предоставление таких отчетов и оказалось, что по пяти из семи встреч Трампа с Путиным, таких отчетов нет. Больше того, выяснилось, что Трамп, в нарушение процедуры, пользовался личным, а не штатным переводчиком, который тоже не давал никаких отчетов. По факту, никто наверняка не знает, о чем Трамп вел переговоры с Путиным. Это же касается крайне скандальных переговоров в Хельсинки и Гамбурге. Теперь понятно, почему запросил отставки бывший глава Госдепартамента Тилерсон. Видимо, он сразу потребовал у Трампа отчета о переговорах и не получив их понял, что все может плохо кончиться не только для Трампа, но и для него, поскольку он обязан был знать, есть эти отчеты или нет.

По факту получается, что Трамп намеренно и последовательно скрывает суть своих отношений с Путиным и не посвящает в них даже тех, кто это знать обязан просто по должностным обязанностям. Причем, речь идет не о переговорах с лидером КНДР или Китая, по действиям которых в США нет вопросов ни у ФБР, ни у Мюллера, ни у кого-либо еще. Он прячет свои отношения с лидером страны, которая обоснованно обвиняется во вмешательство в выборы, на которых он сам был избран президентом.

В данном случае можно было бы ожидать, что Трамп станет в сторону, чтобы своими действиями, не дай бог, не повлиять на его ход, и дать довести его до конца, чтобы снять любые подозрения в своей причастности к этим делам. Но мы видим прямо противоположную позицию президента США, такую, какую никто до него не демонстрировал.

Еще раз, американцам виднее, что на самом деле происходит на Холме, но со стороны создается впечатление, что либо Трамп имеет вину намного более тяжелую, чем это было у Ричарда Никсона, либо он абсолютно не понимает, что творит и сам себя закапывает своими же речами и своими действиями.

В любом случае, субботний скандал показал, что директор ФБР Коми был уволен с целью задушить его расследование, а это дало основание ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро задать прямой вопрос Трампу, работает ли тот на Россию или нет? Понятно, что Трамп ответил, что это был самый оскорбительный вопрос за всю его жизнь. Однако, такой вопрос напрашивается сам собой просто в следствии его заявлений, действий или бездействия.

В общем, чем дальше, тем вся эта история пахнет хуже, и мы уже догадываемся, чем все закончится, но воздержимся от формулирования этой догадки. Время все покажет. И последнее замечание: где США и где Украина, но мы себе даже представить не можем, чтобы наш президент вел себя с Путиным хоть немного смахивая в этом на Трампа.

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