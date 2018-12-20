Хто цікавиться міжнародними новинами не міг не помітити, що недавно відбувся візит Президента Венесуели Мадуро до Росії і його зустріч з Путіним.

Добре відомо, що ця латиноамериканська країна переживає зараз глибоку кризу. Причин цієї кризи багато, а точніше сказати криз, оскільки має місце не тільки економічна криза, але й політична.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Економічна криза в Венесуелі не перший рік. Національна валюта впала в ціні, інфляція набула катастрофічних масштабів. Люди втомилися від цього нестерпного життя. Населення Венесуели в усьому винить Президента Мадуро, хоча насправді він продовжує той курс, який в 1999 році розпочав Чавес.

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І все це відбувається в країні, в якій найбільші запаси нафти.

Як тільки в 2014 році ціна на нафту почала падати, криза у Венесуелі набрала нових обертів. І зараз перетворила колись благополучну країну в одну з найбільш проблемних у світі.

В Венесуелі дуже серйозні перебої з продуктами харчування, країну охопили голодні заворушення, які набули зараз масовий характер.

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Можна сказати, що Венесуелу до такого стану, як зараз, довели дві проблеми:

Перша – це соціально-економічна, але вона не одна, вона ділиться на велику кількість проблем, які охоплюються самою специфікою державної політики, яка реалізується з часів Уго Чавеса, який придумав "соціалізм в ХХІ віці" в Венесуелі і який дав народу дуже великі блага, але цей курс не спроможні були продовжувати інші правителі Венесуели.

Тобто, це ще один приклад того, як державний популізм фактично знищує багату країну.

Друга причина кризи – політична, фактично була побудована жорстка централізована система управління, де не було місця іншій ідеології, ніж та, яка була державною.

І от на цьому фоні відбувся візит Президента Венесуели Мадуро в Росію, його переговори з Путіним.

Як відомо, Росія вкладала в Венесуелу великі інвестиції, особливо в нафтовидобувну галузь. По інформації ЗМІ, тільки "Роснефть" інвестувала в Венесуелу з 2006 року 17 млрд.доларів.

Ясно, що Мадуро прилетів в Росію випрошувати нові кредити. Які там були рішення нас особливо не цікавить, але результат цього візиту безумовно є, і цей результат є дуже серйозним викликом для безпеки у світі.

Вже після завершення візиту Президента Мадуро стало відомо, що авіаційна група у складі двох стратегічних бомбардувальників Ту-160, транспортного Ан-124 і ще деяких літаків здійснила переліт в Венесуелу і приземлилась в одному з аеропортів у Венесуелі.

Що це?

Шантаж США,чи виклик?

Можливо це початок нового Карибського конфлікту.

Ці бомбардувальники можуть загрожувати США, з Венесуели це всього 3000 км, а може це пряма загроза Панамському каналу, до якого з Венесуели приблизно 1500 км?

При цьому треба мати на увазі, що Ту-160 який кваліфікується за класифікацією НАТО як "Білий лебідь" є найбільшим стратегічним бомбардувальником, який здатний нести ядерну зброю, а його дальність, якщо заправляти в повітрі, може досягати 40000 км.

Яким чином ці дії Путіна пов’язані з агресією в Керчинській протоці?

Разом з тим, ці "білі лебеді" не просто так з’явилися у Венесуелі, і саме після серйозного обговорення у світі агресії Росії щодо кораблів ВМС України.

Що задумав Путін?

Куди далі полетять "Білі лебеді"?