 "Самый опасный человек": адмирал США озвучил угрозу Путина для планеты

Президент России Владимир Путин и его угрозы после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) являются вполне серьезными.

Такое мнение высказал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен, передают Fox News.

"Президент Путин является самым опасным человеком на планете", - сказал он.

Маллен уверен, что Путин опасен из-за наличия российского стратегического ядерного оружия на европейском континенте, что повышает риски использования такого вооружения для всех.

Владимир Путин ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Страны Альянса распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

В Государственной Думе РФ сообщили, что, в отличие от Соединенных Штатов, якобы придерживались всех пунктов договора, а также разразились громкой угрозой в адрес Европы.

4 марта Россия зеркально ответила на приостановку Вашингтоном участия в Договоре.

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