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 "Самый опасный человек": адмирал США озвучил угрозу Путина для планеты

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Президент России Владимир Путин и его угрозы после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) являются вполне серьезными.

Такое мнение высказал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен, передают Fox News.

"Президент Путин является самым опасным человеком на планете", - сказал он.

Маллен уверен, что Путин опасен из-за наличия российского стратегического ядерного оружия на европейском континенте, что повышает риски использования такого вооружения для всех.

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Владимир Путин

ТАСС

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Владимир Путин
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
От плять,засада ,не хочет сука Путин шестерить на Штаты ,падло можна сказать.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А чего это американский адмирал считает серьезными мультики Путина, а хохлики? Вы ему не сказали разве что ракет нет и это все Союзмультфильм?
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минин евген
минин евген
скорее - самое дикое животное на планете.
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