Самолеты США и России "сцепились" над Черным морем: что произошло

Американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint был перехвачен российским истребителем над Черным морем у берегов Крыма.

Об этом сообщил официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке, капитан Кристофер Бойер-Мидер, сообщает ТАСС. При этом, какой именно истребитель РФ был задействован, не известно.

"27 декабря произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало", –– сказал Бойер-Мидер.

Ресурс PlaneRadar информирует, что самолет США вылетел из Греции и около двух часов находился в небе над Черным морем.

RC-135V/W Rivet Joint Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре американский самолет EP-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27.