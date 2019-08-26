Трамп сделал заявление о встрече с Путиным: названы сроки и место

Президент США Дональд Трамп готов пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в Штатах.

Об этом Трамп заявил 26 августа на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки", который завершился во Франции, передает Газета.ру.

Трамп отметил, что "безусловно, пригласил бы" Путина на следующий саммит. "Я не уверен, что он примет это приглашение", – подчеркнул президент США.

Говоря о возможном включении России в G7, Трамп заявил, что лучше "когда они в комнате, а не за ее пределами".

По словам президента США, многие люди считают, что Россию стоит вернуть в G7. Он также выразил мнение, что возвращение Москвы поможет "мировой безопасности и экономике".

Также Трамп предложил провести следующий саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе Trump National Doral Miami Golf Resort в Майами, передает CNN.

Он заявил, что администрация президента США рассмотрела 12 различных площадок для саммита, но его гольф-клуб является лучшим выбором с точки зрения местоположения и инфраструктуры. Трамп также заверил, что не собирается зарабатывать на этом.

kp.ru

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