С Путиным за компанию: еще одну страну не позвали на годовщину Второй мировой войны

Япония не получила приглашение на памятные мероприятия в Польше по случаю 80-летия начала Второй мировой войны вслед за Россией.

Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, передает издание Wiadomosci. Как стало известно, мероприятия будут проходит не в историческом, а в современном формате.

"Этот формат включает в себя страны "Восточного партнерства". К сожалению, Россия не входит в "Восточное партнерство". Во всяком случае, она этим не интересовалась", — сказал чиновник.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша не позвала Путина на международное торжество. Канцелярия президента Польши решила не отправлять российскому лидеру приглашение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!