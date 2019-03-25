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С Путиным за компанию: еще одну страну не позвали на годовщину Второй мировой войны

1.8тЧитать материал на украинском

Япония не получила приглашение на памятные мероприятия в Польше по случаю 80-летия начала Второй мировой войны вслед за Россией.

Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, передает издание Wiadomosci. Как стало известно, мероприятия будут проходит не в историческом, а в современном формате.

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"Этот формат включает в себя страны "Восточного партнерства". К сожалению, Россия не входит в "Восточное партнерство". Во всяком случае, она этим не интересовалась", — сказал чиновник.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша не позвала Путина на международное торжество. Канцелярия президента Польши решила не отправлять российскому лидеру приглашение.

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Место
Польша
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