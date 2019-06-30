С глазу на глаз: у Путина пожаловались на жесткий разговор с Мэй по Скрипалям

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин провели жесткий разговор по ситуации вокруг отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Это произошло во время саммита G20 в японской Осаке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

При этом Песков заявил, что Путин "достаточно доходчиво объяснил все, что требовало объяснений".

Уточняется, что беседа политиков проходила с глазу на глаз. Россиянин заявил, что Лондон якобы так и не предъявил доказательства отравления Скрипалей.

"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", – сказал Песков.

Тереза Мэй и Владимир Путин на саммите G20 Карточный домик

Напомним, во время встречи Тереза Мэй также попросила Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине и освободить украинских моряков.

Кроме того, она заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам.

Также, по словам Мэй, у Лондона имеются неопровержимые доказательства причастности РФ к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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