Русское дело Трампа: нашлась сенсационная улика в его пользу

Разведывательный комитет Сената США получил телефонные записи, которые подтверждают, что Дональд Трамп-младший не разговаривал со своим отцом по заблокированному номеру телефона за несколько дней до печально известной встречи в "Башне Трампа" в июне 2016 года.

Эта находка подрывает теорию демократов, согласно которой сын тогдашнего кандидата в президенты мог бы сказать отцу в своих телефонных звонках о собрании, пишет The Daily Caller.

По этим данным, звонки были лишь между Трампом-младшим и двумя его деловыми партнерами. Они состоялись накануне встречи. Еще один звонок произошел через несколько часов после нее.

Дональд Трамп с сыном

Дональд Трамп уже отреагировал на эти улики в его пользу в своем Twitter. "Эта охота на ведьм должна закончиться!" – написал он.

This Witch Hunt must end! https://t.co/3og7H4uUw2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 февраля 2019 г.

Как известно, встреча в "Башне Трампа" в Нью-Йорке прошла в 2016 году. Тогда руководители избирательного штаба Дональда Трампа собрались вместе с российскими представителями.

Демократы во главе с калифорнийским членом палаты представителей Адамом Шиффом долго теоретизировали, что сын нынешнего президента мог обсуждать с ним это событие по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские журналисты пришли к выводу, что в ходе президентской кампании 2016 года в США и до инаугурации президента Дональда Трампа не менее 17 членов его команды имели контакты с гражданами России и представителями WikiLeaks или их посредниками.

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