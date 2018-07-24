"Русские скушают": в Москве популярный ресторан попал в громкий скандал

В Москве сотрудник одного из отделений популярного кафе "Папа Джонс" "замесил" тесто для пиццы прямо на асфальте.

Скандальное видео, опубликованное в Telegram-канале Mash, вызвало значительный резонанс в сети.

В частности, на соответствующих кадрах видно, что молодой человек собирает куски теста с асфальта, после того как выронил его с подноса.

Затем сотрудник кафе "Папа Джонс" месит тесто, стряхивает грязь, складывает его на один из подносов и отправляется на кухню.

"Знает, что будет. Б*дло русское, что угодно скушает", – пишет Толик.

"И что клиентам не нравится? Родная земля их кормит!" – иронизирует Андрей Рышков.

"Сила русской земли – в каждом кусочке!" – отметил Сергей Яковлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал вокруг тапок с лицами советских солдат.