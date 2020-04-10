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10 апреля • обновлено в 18:02
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Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17

22.4т
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России не удалось на заседании Совбеза ООН повернуть в свою сторону рассмотрение дела о катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"РФ попыталась в выгодном для себя свете проговорить дело сбитого самолета, но попытка не удалась и обернулась против самой России. Позиции членов Совбеза были очень жесткими и РФ по сути поставили на место наши партнеры, которые принимали участие в обсуждении", – рассказал глава МИД.

Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17

Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17

Кулеба подчеркнул, что Украина будет настаивать на том, чтобы все виновные были наказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба также рассказал, что Украина заблокировала попытки России протащить в ЕС отмену санкций под видом помощи из-за коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Дмитрий Кулеба
Тег
Боинг МН17
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Вот о чем сказало это кулебо???:-))))))))))))))))))))
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3
7
П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Где внаукраине берут министров ????
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Вак Сергей
Вак Сергей
заявил кулеба!!! дальше можно даже не читать
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9
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Вак Сергей, астраханский троль загнись от коронавируса ка и твои коллеги
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Мир

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