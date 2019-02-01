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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич
Эксперт Украинского Института БудущегоВсе статьи автора

Россия захватит Минск?

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В архивах "Тёмной стороны Кремля" - выложенном добытом хакерами архиве с прокремлёвских компьютеров и почтовых ящиков есть файлы, посвящённые Беларуси.

В том числе информация которую в открытых источниках найти сложно - полное описание минского аэроузла, схемы нескольких войсковых частей и список складов на которых хранятся взрывчатые вещества. Это может свидетельствовать о проработке варианта силового вмешательства в беларускую политику. В частности, атаки на столицу страны, город Минск. Однако, часть содержимого архива наталкивает на мысль о необходимости критично воспринимать его данные - количество мусора и откровенной дезинформации колоссально.

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Тем не менее, остаются вопросы: могла ли Россия планировать вооружённое вмешательство в политические процессы в Беларуси и видел ли угрозу официальный Минск. На оба этих вопроса я могу дать положительный ответ. Свидетельством тому является возросшая интенсивность учений беларуских силовиков и беларуской власти (комплексные учения, в которых участвуют все - от руководителей госпредприятий до спецназа КГБ). И ладно бы только учились, отрабатывались вопросы защиты страны, отдельных объектов от атаки диверсионных групп и незаконных вооружённых формирований. Сценарий части манёвров уж очень напоминал события в Славянске или в Крыму в 2014 году. А тут ещё и изменения в военной доктрине Беларуси -- НАТО не угроза, таковой являются стремления отдельных государств решать противоречия с помощью силы и развязывание локальных конфликтов с использованием "частных военных корпораций" - намёк более чем прозрачный.

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Поэтому не удивительно, что беларуские силовики, проводя плановые учения с РФ, не упускают возможности потренироваться, уже без участия "союзника" в утилизации "вежливых людей" и защите территории либо отдельных объектов от атак тех же ЧВК.

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Автор
Игорь ТышкевичИгорь Тышкевич
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Тышкевича
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