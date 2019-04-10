Россия стянула в Саудовскую Аравию смертоносный "Солнцепек"

В Саудовской Аравии была замечена российская военная техника в камуфляже, оснащенная кондиционерами.

Фото боевых машин опубликовали в Twitter. На снимках показаны пусковые установки системы ТОС-1А "Солнцепек", а также транспортно-заряжающие машины, выполненные на базе основных боевых танков или четырехосных вездеходов "КамАЗ".

Российский военный эксперт Юрий Лямин рассказал, что информация о проявленном военными Саудовской Аравии интересе к ТОС-1А, появлялась еще в 2017 году. Также арабы интересовались автоматами АК-103, автоматическим гранатометам АГС-30 и управляемым противотанковым комплексам "Корнет".

"Появление тяжелых огнеметных систем в сухопутных войсках данного государства значительно повысит их огневую мощь", – подчеркнул эксперт.

Отметим, что система ТОС-1А "Солнцепек"была принята на вооружение в 2001 году. Ее модернизированная версия с автоматической системой наведения поступает в российскую армию с 2018 года. ТОС-1А "Солнцепек" использует шасси танка Т-72. Установка использовалась в ходе войны в Сирии.

ТОС-1А "Солнцепек" Twitter

ТОС-1А "Солнцепек" Twitter

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