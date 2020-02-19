Главная Новости
19 февраля • обновлено в 12:24
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Россия провалила переговоры: Эрдоган заявил о военной операции в Сирии

2.9т
Читать материал на украинском

Турция осталась недовольная переговорами с Россией касательно ситуации в Идлибе, которые продолжались на протяжении двух дней.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. Глава государства заявил, что Турция готова начать военную операцию в регионе.

Новости
"Странная" война России с Турцией скоро перестанет быть "странной"

Начало операции Эрдоган назвал "вопросом времени".

Действия Турции в Идлибе он обсудил с президентом США Дональдом Трампом.

"Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило", – сказал Эрдоган.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия также недовольна переговорами, но продолжит диалог с Турцией.

"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты в Сочи. И это было взаимное удовлетворение. Когда начались наступления из Идлиба боевиков и террористических группировок на ВС Сирии и российские военные объекты наше удовлетворение завершилось", – сказал он.

Эрдоган заявил о военной операции в Сирии

Эрдоган заявил о военной операции в Сирии

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Россия и президент Сирии Башар Асад 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

Также погибли пятеро турецких военнослужащих.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
10
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Кстати, то же самое Россия могла бы сказать про Донбасс. Мол "Донбасс мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Донбасс в безопасное место и для мирных жителей, и для России, чего бы это ни стоило".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги