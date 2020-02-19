Россия провалила переговоры: Эрдоган заявил о военной операции в Сирии

Турция осталась недовольная переговорами с Россией касательно ситуации в Идлибе, которые продолжались на протяжении двух дней.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. Глава государства заявил, что Турция готова начать военную операцию в регионе.

Начало операции Эрдоган назвал "вопросом времени".

Действия Турции в Идлибе он обсудил с президентом США Дональдом Трампом.

"Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило", – сказал Эрдоган.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия также недовольна переговорами, но продолжит диалог с Турцией.

"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты в Сочи. И это было взаимное удовлетворение. Когда начались наступления из Идлиба боевиков и террористических группировок на ВС Сирии и российские военные объекты наше удовлетворение завершилось", – сказал он.

Эрдоган заявил о военной операции в Сирии РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Россия и президент Сирии Башар Асад 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

Также погибли пятеро турецких военнослужащих.

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