Россия положила глаз на еще одну страну: названы выгоды

Российские СМИ утверждают, что Гренландия вскоре станет независимой страной и это будет огромным "плюсом" для РФ.

В частности, как пишет "Взгляд", выборы в Гренландии привели к победе сепаратистов, и теперь отделение этого острова от Дании лишь вопрос времени.

"Европейские СМИ привычно обвиняют в происходящем Россию и даже СССР. Это не так, но независимость Гренландии действительно несет для нас потенциальную выгоду", - указано в публикации.

При этом отмечается, что у Дании нет ледокольного флота, и "после потери Гренландии она выпадает из клуба стран, которые оспаривают у России Арктику и Северный морской путь".

При этом также упоминается еще один якобы важный для России факт - в Гренландии есть американская военно-воздушная база Туле, обросшая мифами в стиле "Секретных материалов" (однажды там потеряли атомную бомбу – и до сих пор найти не могут).

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России заявили о том, что она якобы приросла новым островом в заливе у ледника Визе в Арктике.