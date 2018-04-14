"Поджали хвост": появилось объяснение, почему Россия не готова к войне с США

Россия очень испугалась сплоченной реакции Запада и заявлений президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии, потому что она не готова воевать.

По словам российского историка, профессора МГИМО Андрея Зубова, Россия ведет себя очень тихо на фоне последних заявлений мировых лидеров, передает InfoResist.

"То есть никаких заявлений не делает ни Путин, ни даже Жириновский. Вообще люди мало-мальски что-то значащие в русской политике, Лавров, все почему-то молчат и только призывают к миру. Вот последний призыв собрать заседание Совбеза это ради того, чтобы не было войны. То есть, вовне Россия, если угодно прижала уши, поджала хвост, она не ожидала такой консолидированной реакции Запада, особенно, когда Трамп сказал, что он чуть ли не готов сейчас же послать ракеты. И в России очень испугались. Потому что, на самом деле воевать никто не готов с США", - объяснил он.

Он отметил, что Россия очень боится вступить в военный конфликт с США и с НАТО.

"Это, конечно, совершенно несравнимые потенциалы, не только в функции количества, а и в функции качества техники. Поэтому Россия тут же замолчала. Но внутри страны наоборот муссируется вот этот военный психоз. Для чего? Для того, чтобы, конечно мобилизовать народ не на войну, а на консолидацию вокруг Путина. Вот в этом вся и причина", - считает профессор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Трамп призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии. Причиной стала вероятная химическая атака в сирийской Думе.

В МИД РФ отреагировали на заявление, назвав ракетный удар попыткой "замести следы" химатаки.

12 марта Трамп заявил, что никогда не называл конкретную дату ракетного удара по территории Сирии.