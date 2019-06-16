"Россия не поможет": союзников Путина предупредили об опасности

Главной задачей России является раздробление НАТО, а стратегическим партнерам страны стоит задуматься, что Кремль не намерен помогать союзникам.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон в интервью телеканалу "Аль-Хурра", передает "Голос Америки".

"Мы обязаны следить за их влиянием в таких регионах, как Ближний Восток. США заинтересованы в стабильности и безопасности Ближнего Востока, чтобы террористы не находили здесь убежище. Очевидно, что Россия на Ближнем Востоке делает прямо противоположное. Она пытается продвигать свои интересы под видом оказания помощи партнерам, сохранить режим Асада, одновременно становясь причиной гуманитарных катастроф. И она продолжает обострять региональные проблемы", – уточнил он.

Пехон добавил, что Россия пытается сотрудничать с любым субъектом, способным помочь ей в конкретный момент.

Путин против НАТО

"Но когда эти партнеры оказываются под ударом, как это произошло с атаками на сирийские склады химического оружия, Россия, несмотря на всю риторику и пропаганду, никогда не выступает против тех, кто нанес эти удары. Это говорит о том, что Россия на самом деле не намерена защищать тех, кого называет своими союзниками. Москва получает выгоду из хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок", – подчеркнул представитель Минобороны США.

Одним из применяемых Россией рычагов для раздробления НАТО он назвал предложение о продаже Турции систем С-400.

С-400

"Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там российское правительство", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения. Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

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