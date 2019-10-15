Новая военная операция, начатая Эрдоганом в Сирии, имеет три очень интересных политических результата, которые уже проявляют себя.

Первый – Эрдоган поставил Кремль перед сложным выбором: смотреть и облизываться как армия Турции и Сирийская национальная армия (СНА), ранее – Сирийская свободная армия, занимают районы на левом берегу Евфрата, или вступить с ними в войну. Второй – Эрдоган поставил сирийских курдов перед выбором: революция и демократия или Асад и автократия. Этот тест курды проходят с 2011 г. и Эрдоган перевёл его в решающую фазу. Третий результат – Эрдоган привлёк внимание всего мира к проблеме отсутствия у курдов своего государства и де-факто может стать "крёстным отцом" Курдистана, хотя это вряд ли входило в его планы.

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Динамика событий такова, что первые два результата проявились к вечеру 13 октября, а третий в виде независимого Курдистана ещё в пути, но скоро даст о себе знать.

Россия четыре дня почти не бомбила область Идлиб опасаясь вспугнуть очарование от роста конфликта и напряжения между Турцией и США с ЕС и арабскими странами, среди которых только Катар однозначно поддержал Эрдогана. Но к субботе 12 октября в Кремле поняли, если продолжать только балдеть и осуждать Турцию, то можно остаться ни с чем. В результате войска РФ и Асада 13 октября стали занимать район вокруг города Манбидж на правом берегу Евфрата, подконтрольный курдам и США. Было также заявлено, что в перспективе они планируют переправиться через Евфрат и занять курдский город Кобани на левом берегу. В Москве таки сделали выбор в пользу ограниченной войны с Турцией, а не пассивного наблюдения за её военными продвижениями.

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Ограниченной, поскольку открытого конфликта РФ и Турция в ближайшие дни будут стараться избегать, но не факт, что это удастся. Между Москвой и Анкарой, судя по карте "Зоны безопасности", представленной Турцией, есть тайное соглашение о разделе района Манбидж. Но в нём есть один спорный пункт – турки не согласны передать россиянам сам город Манбидж – на карте он и окрестности значатся в их "Зоне безопасности". Южную часть этого района турки отдают РФ, курдам, США или кто там ещё будет, но северную и сам Манбидж оставляют за собой и СНА. Командование турецкой армией, а также СНА в воскресенье 14 октября в очередной раз категорично заявило, что займёт Манбидж. В это самое время российские танки и бронетехника Асада начали окружать Манбидж с севера, перекрывая доступ у нему туркам и СНА, чем нарушили "джентельменское соглашение" с Эрдоганом, если таковое есть.

Судя по тому, что Эрдоган в этот же день принял Наталию Поклонскую в составе делегации из РФ и даже пожал ей лапку, то такое соглашение есть, и в Анкаре его пока пытаются соблюдать. Как долго – скоро прояснится. Собственно, пресловутая "тонкость Востока" в том и состоит, чтобы одной рукой пожимать лапу, а в другой руке держать наготове ятаган и ждать момента, когда её можно будет отсечь. Окружение российскими войсками Манбиджа этот момент резко приблизило. Курды из-за Евфрата тоже подлили масла в огонь – их артиллерия в этот день обстреляла район возле города Джараблус, подконтрольный туркам и СНА с августа 2016 г. Военного смысла это не имело, на как провокация была кстати. Турки и СНА ответили на всё это очередным заявлением войти в Манбидж и концентрацией вблизи него своих сил.

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Итак, Москва свой выбор в тесте от Эрдогана сделал. Она нарушила "джентльменское соглашение" с Анкарой и начала военные действия с захват территории, полагавшейся Турции. Теперь ход за Эрдоганом, и можно не сомневаться, что ятаган в руки СНА он точно вложит. Столкновение её с асадовцами под Манбиджем становится неизбежным.

Есть очень веская причина, по которой Москва будет стремить захватить и удержать Манбидж любой ценой – через него идут все дороги к переправам через Евфрат и далее к курдским районам на левом берегу. Туда, где Турция проводит военную операцию и куда часть вождей курдов приглашает войти войска РФ, поскольку США отказались в целом их защищать. Есть ещё вариант переброски войск РФ по воздух через два военных аэропорта в курдских городах Камышлы и Эль-Хасака, в обоих до 100 тыс. населения, и он уже реализуется. Но его недостатки вполне очевидны, несмотря на то, что оба аэропорта всё время принадлежали асадовцам, притом, что оба города и пространство на сотни км от них контролировали курдские Демсилы и Коалиция с США. Поэтому столкновение за Манбидж между РФ и Турцией становится неизбежным. Более того, РФ придётся вести бои и за контролируемый турками и СНА район города Джараблуса, поскольку через него идёт кратчайшая путь к переправе и к Кобани – неофициальной столице курдов Сирии.

Если в Идлибе, в Африне и западнее Алеппо два года Россия и Турция изо всех сил делали вид, что они не воюют, то, когда начнутся бои за Манбидж, продолжать эту игру будет сложно. Конец её ускоряется и тем, что 13 октября командование курдов в Эль-Хасаке перешло на сторону асадовцев и в дополнение к их местным силам по воздушному мосту стали прибывать подкрепления. Утром из Эль-Хасаки асадовцы бодро выдвинулись к турецко-сирийской границе в городок Талл Тамр и оказались в 30 км от наступающих турецкой армии и СНА. Так помимо Манбиджа возник ещё один район потенциальных боёв между Россией и Турцией. Третья мировая война, начата Россией наступлением в Идлибе 9 мая, углубляется и расползается. Пока без перекрытия проливов.

Не только Москва, но и сирийские курды тоже, продолжают проходить тест, заданный им Эрдоганом. Причём, с вполне ожидаемым результатом, почему Эрдоган и начал свою военную акцию.

Как и предполагалось, часть курдов, особенно вдоль границы с Турцией перейдёт на сторону Асада и автократии, часть останется в союзе с арабскими революционерами и США, но большинство их будет действовать ситуационно, оставаясь при этом пассивным, и не будет участвовать в боях ни на чьей стороне. В целом могла повториться ситуация, которая была при наступлении правительственной армии и шиитско-иранского ополчения в Ираке на Курдистан. Вопреки грозным боевым кличам курдская Пешмерга отступила на указанные ей из Багдада позиции без серьёзного сопротивления. У курдов Ирака тогда не было союзника, который согласился бы за них воевать.

На подобный сценарий очень мало, но всё-таки рассчитывали в Анкаре, и чуть больше в Вашингтоне, когда под напором Эрдогана согласились устроить курдам тестирование. Но в целом в Анкаре и Вашингтоне понимали, в Сирии это сценарий не повторится, так как Асад и Москва волей или неволей согласятся повевать за курдов с турками. Курды, которые любят говорить, что их все используют, сейчас сами пытаются использовать РФ и Асада, однако, без особо приятных для себя перспектив.

Пока сирийские курды сдают тест с очень низкими отметками. Причина не в Эрдогане, а в курдском социализме "Рожавы", который от арабского социализма Асада отличается только требованием если не независимости, то какой-нибудь автономии для курдов. По этой причине сирийские арабы, особенно на правом берегу Евфрата, крайне негативно относятся к курдам, верховодящим в сирийских Демсилах. Курды Африна отнюдь не образно, а в прямом смысле в 2015 г. всадили очередь из автомата в спину Сирийской революции, когда шли бои за Алеппо. Тогда их отряды спустились с гор Африна, ударили в тыл сирийских повстанцев и перерезали автотрассу Аазаз – Алеппо, по которой шло снабжение осаждённого города. В результате Алеппо пал не столько из-за бомбардировок авиации РФ, сколько из-за предательства афринских курдов. Не удивительно, что арабы в Идлибе позитивно отнеслись к занятию турками Африна. Сейчас они тоже поддерживают Эрдогана и даже провели одобряющий митинг в Идлибе. В нынешней операции они видят кару курдам за предательство.

На левом берегу Евфрата, который курды освободили от ИГИЛ, отношение к ним тоже сложное и неоднозначное. Тамошние арабы, несмотря на эту заслугу, считают их чужими и конфликтных ситуаций с курдскими отрядами и администраторами хватало. Местное, в основном арабское население, воспринимает их как явление временное, и имеет к ним свои претензии.

В курдской партии "Демсоюз" и её военных отрядах, как и в любом национальном движении, происходит неизбежный раскол на авторитаристов и демократов. Эрдоган своим тестом этот процесс лишь ускорил, и сейчас будем наблюдать распад "Демсоюза" по этой линии. Авторитаристы, склонные к союзу с Асадом, будут преобладать на севере в собственно курдских районах, а к югу от них, в основной части левобережной Сирии с доминирующим арабским населением, больше влияния будет у демократов и близких к ним групп. Причём свой выбор они часто будут делать не по идейным, а по самым разным причинам. В эти районы и смещаются отряды США и Коалиции, предоставляя Эрдогану и СНА самим выяснять на севере, "ху из ху" среди курдов.

Этот тест понадобился Эрдогану, чтобы обезопасить Турцию перед началом открытой войны с Асадом и Россией. Если обратиться к любимому российскими историками тезису – Сталин облапошил Гитлера, когда занял Западную Беларусь и Украину с Прибалтикой, то можно сказать, что Эрдоган делает то же самое. Но отличие в том, что Сталин готовил плацдарм для атаки на Германию и Красная армия имела установку на войну на чужой территории, а Эрдоган стремится полностью исключить любые атаки курдов из Сирии в тот момент, когда он начнёт бой с Асадом. Обещаниям курдов и гарантиям США, что их не будет, он не поверил, зная, Курдская рабочая партия финансируется Москвой, а у США не хватит сил в Сирии помешать ей в критический момент. Эрдоган в расчётах не ошибся, курдское руководство кинулось в объятия Асада и Москвы. Для всех было лучше, чтобы это произошло раньше, чем в критический момент, почему в Вашингтоне де-факто почти везде, кроме Кобани, и отвели свои немногочисленные войска от границы.

Но этим Эрдоган непроизвольно дал всем курдам, а не только сирийским, огромный бонус. После того как в 2017 г. референдум о независимости иракского Курдистна никто не одобрил, кроме Израиля и Кувейта, мир забыл о курдах и их проблеме. Эрдоган мало похож на человека, борющегося за создание государства Курдистан, но сейчас благодаря ему все вновь вспомнили о курдах и на этот раз стали их жалеть, а не осуждать. Вопрос в том, смогут ли все курдские партии этим воспользоваться.

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