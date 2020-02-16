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16 февраля • обновлено в 12:50
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Россия начала подготовку к реализации "украинского сценария" в Беларуси

1.4т

Практически в каждом материале посвященном проблематике отношений Беларуси и Российской Федерации, я отмечал, что угроза гибридной операции в отношении президента Александра Лукашенко растет пропорционально росту его антагонизма по отношению к Кремлю. И, если горькую пилюлю с задержкой интеграционных процессов и отказ от российских кредитов Москва ещё могла проглотить, то вот нефтяная конфронтация может привести к дестабилизации РБ посредством её гибридной соседки.

И, как не странно, данную версию подтвердил никто иной, как один из наиболее известных российских журналистов “в погонах”, а именно, Александр Коц. Но, обо всё по порядку.

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Начнём с того, что после прекращения поставок нефти в Беларусь и фактического провала сочинских переговоров Лукашенко и Путина, в Минске пообещали в случае недопоставок нефти, проводить отбор сырья, направленного на экспорт в Европу по трубопроводу “Дружба”. Отбор будет, проходить в пределах оговоренных объемов в межправительственном соглашении - 24 млн. тонн в год.

И тут же, незамедлительно поступила реакция из российского ГРУ, а точнее, от их говорящей головы, Александра Коца. В частности, журналист, ставший лицом горячих точек и провокаций российских спецслужб на практически всех гибридных плацдармах РФ, дал большое интервью, в котором отметил, что поведение Лукашенко сулит для Беларуси “повторение украинского сценария”.

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И это весьма показательно, что именно Коц обмолвился о некоем сценарии по Беларуси, который перманентно уже запущен. Ведь в Кремле явно устали от норовливого Лукашенко, а сближение Беларуси с Европой и тем более с США, вообще ввергло гибридных реваншистов в состояние ступора.

Пока сложно сказать какой именно основной сценарий будет запущен против Беларуси, будет это социально-общественная хаотизация, или гибридный референдум на востоке страны, или все вместе взятое. Каждый из них, в определенном смысле, уже отработан на многих других странах, в частности и Украине. Причем, данный факт, ГРУшная говорящая голова сам же и выдал, отметив именно – с Лукашенко пройдет украинский сценарий. По Фрейду? Возможно, и нет, а ничто иное, как прямая угроза.

Но определенно можно сказать, что любому из этих сценариев всегда предшествует соответствующая информационная подготовка и в отношении Беларуси она началась полным ходом.

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Источник: ЖЖ Злого одессита
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россия москва
россия москва
д.у.р.а.ч.о.к одесский вернись к себе и обливай грязью труханова, там больше платят.
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