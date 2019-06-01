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России не понравится: США перебросят 1000 военных в страну на границе с Украиной

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США планируют направить дополнительные войска в Польшу, перебросив в страну по меньшей мере тысячу солдат.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Financial Times. О данном решении, по данным издания, будет заявлено во время визита польского президента Анджея Дуды в США 12 июня.

Срок подписания, однако, может быть перенесен на сентябрь, если сторонам понадобится больше времени, чтобы обговорить детали.

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Иллюстрация. Военные США

Иллюстрация. Военные США

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Таким образом, в целом на территории Польши будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США, что должно повысить качество американской группировки.

Американские военные будут размещаться на нескольких военных объектах страны. В то же время в ходе переговоров между сторонами было решено отказаться от идеи Дуды создать в Польше американскую военную базу, которую он предложил назвать "Форт Трамп" в честь президента США.

Сообщается, что власти Польши настаивают на увеличение иностранных войск на своей территории, объясняя это угрозой со стороны РФ.

В свою очередь в Москве заявили, что такое увеличение американского контингента нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее аналитики мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments предупреждали, что если военный потенциал НАТО не будет укреплен, Россия может рискнуть и повторить "крымский сценарий" на территории Польши.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и Россиейвооружения
Место
Польша
Тег
США
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леня зе
леня зе
украинским дивчатам та хлопцям откреваются новые вакансии.
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леня зе
леня зе
та хорошо пусть американские налогоплательщики платят.опятьже
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...молодец Путин...красава..сделал Россию мощной
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