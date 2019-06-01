России не понравится: США перебросят 1000 военных в страну на границе с Украиной

США планируют направить дополнительные войска в Польшу, перебросив в страну по меньшей мере тысячу солдат.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Financial Times. О данном решении, по данным издания, будет заявлено во время визита польского президента Анджея Дуды в США 12 июня.
Срок подписания, однако, может быть перенесен на сентябрь, если сторонам понадобится больше времени, чтобы обговорить детали.
Иллюстрация. Военные США
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Таким образом, в целом на территории Польши будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США, что должно повысить качество американской группировки.
Американские военные будут размещаться на нескольких военных объектах страны. В то же время в ходе переговоров между сторонами было решено отказаться от идеи Дуды создать в Польше американскую военную базу, которую он предложил назвать "Форт Трамп" в честь президента США.
Сообщается, что власти Польши настаивают на увеличение иностранных войск на своей территории, объясняя это угрозой со стороны РФ.
В свою очередь в Москве заявили, что такое увеличение американского контингента нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО.
Как писал OBOZREVATEL, ранее аналитики мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments предупреждали, что если военный потенциал НАТО не будет укреплен, Россия может рискнуть и повторить "крымский сценарий" на территории Польши.
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