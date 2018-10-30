Подготовка к войне: Россия и США начали опасную игру

Мир снова с опаской ожидает нового витка напряжения между США и Россией. На пятничном заседании комитета Генассамблеи ООН 26 октября заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов сделал громкое заявление о подготовке Москвы к войне с Вашингтоном.

Пока Америка никоим образом не отреагировала на слова российского дипломата, а OBOZREVATEL решил выяснить, есть ли у России шанс начать войну с США.

Выход США из "ракетного" договора

Всего неделю назад, 21 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Данное соглашение было подписано в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласное ему сторонам запрещается производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают ДРСМД

В России отреагировали на такое заявление обвинениями и угрозами. Так, член Совфеда России Франц Клинцевич пожаловался, что Штаты таким решением не учли интересов Европы, и вообще обвинил Вашингтон в попытках втянуть в гонку вооружений. А первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров пригрозил, что Россия может моментально нанести удар, из-за чего будет уничтожен весь мир, а американцы потеряют все.

В связи с заявлениями американского президента, 25 октября Россия решила вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции, который должен был сохранить Договор в силе. Но днем позже первый комитет Организации проголосовал против вынесения на рассмотрение данного документа.

Россия готовится к войне с США. Какие шансы

В связи с неудовлетворяющим РФ решением со стороны комитета ООН, российский дипломат Белоусов заявил следующее: "Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю".

Андрей Белоусов

При этом Белоусов заговорил о том, что "Москва будет защищать территориальную целостность, принципы и население страны". По его мнению, США якобы вынуждают Кремль к агрессивным мерам.

Белый дом пока никак официально не отреагировал на слова представителя МИД РФ, что, по мнению президента Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонида Гозмана, стоило бы сделать.

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"Здесь опасность не в том, что Белоусов сказал, что готовимся к войне, значит - готовимся к войне. Опасность в том, что при таком настроении, которое у нас есть, агрессивные, жесткие, рискованные, авантюристические действия становятся более возможными. Соответственно, резко возрастает опасность каких-то военных инцидентов и военного противостояния, вот в этом дело", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Действительно, риторика Кремля создает риски для эскалации конфликта между странами, которые могут возникнуть в любой точке мира: "Риски обострения ситуации есть в Сирии, есть в Черном и в Балтийском море", – считает американист Николай Белесков, но тут же заверяет, что на сегодняшний момент нельзя сказать, что "страны планомерно принимают шаги, которые являются сознательным желанием нарваться на серьезные конфликт".

Ни один из экспертов, опрошенных OBOZREVATEL, не увидел реальной угрозы начала военных действий ни со стороны России, ни со стороны США. Пока все это выглядит, как попытка переложить всю ответственность за разрыв "ракетного" договора друг на друга. В военном же плане никаких шагов не предпринимается.

"Пока противостояние вокруг соглашения сводится к тому, что каждая из сторон пытаются переложить на другого ответственность за уничтожение этого Договора. Военного водоворота противостояния пока нет, и большой вопрос, что вообще будет", – считает Белесков.

Более того, есть мнение, что все эти заявления – игра на публику для того, чтобы привлечь внимание к Договору и повысить его значимость. В итоге же Дональд Трамп и Владимир Путин смогут договорится о его сохранении.

Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки, 2018 год

"Трамп обещает очередной саммит Путину, при чем уже в Вашингтоне. Сохранение действия Договора может стать единственным конкретным результатом их саммита", - сказал в комментарии OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

"И если немного удариться в конспирологию, то вполне вероятно, что обе стороны, сознательно или нет, сейчас накаляют градус по поводу этого Договора, чтобы его сохранность действительно стала конкретным результатом их встречи", - добавил он.