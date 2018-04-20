Резня в российской школе: мать рассказала, кто довел подростка

Российский подросток Артем Тагиров, который устроил резню в школе в Стерлитамаке, терпел издевательства одноклассников 6 лет, но учителя не реагировали.

Об этом рассказала его мать Лариса Тагирова, сообщает RT.

"Сам бы он никогда до подобного не дошёл. До попытки убийства, до поджога. Его довели до такого состояния его же сверстники", - рассказала мать, отметив, что Артем раскаивается в своем поступке.

По словам Ларисы Тагировой, ее сын неконфликтный.

"У Артема, помимо особенностей развития, еще тугоухость, над ним постоянно зло подшучивали... А он не любит драться. Он вообще домашний и неконфликтный", - говорит она.

"Его обзывали, травили, толкали. Называли чуркой за смуглую кожу и за брови. Он из-за этого даже себе брови сбрил и неделю после этого в школу не ходил! Так над ним даже учительница подшутила — ты что, говорит, кислотой себя облил? А дети подхватили, конечно. Мы ходили к директору и учителям, просили, чтобы детей предупреждали. Но это не помогало", - добавила она.

Лариса Тагирова отметила, что осенью ее сын стал плохо спать, нервничал и говорил, что не хочет жить.

"Кроме переписок в интернете он вел дневник — ему так было легче с этим справляться. В нем даже фамилии указывал своих обидчиков и крестики напротив них ставил. Я ходила с этим дневником к директору, она не обратила внимания. Сказала, что это ужасно, и всё... Сейчас я отдала этот дневник следователям... Он писал, что держал всё это в себе и переживал шесть лет!" - рассказала она.

Затем про дневник и угрозы в соцсетях узнала одна из девочек и заявила на подростка в полицию. И вся школа узнала о его интересе к теме нападений на школы и мести школьников своим обидчикам.

За день до нападения Артем отказался идти в школу. Мать известила учительницу, но педагог заявила, что пропускать занятия нельзя.

"В классе информатики он ранил людей, которые вообще были ни при чём. Конечно, всем их очень жалко, ведь они невиновны в случившемся. Несколько мальчиков и девочек, которые его изводили — успели убежать. Он не хотел поджечь класс. У него и ожог на ноге от этой смеси горючей", - отметила Лариса Тагирова.

Как сообщал "Обозреватель", в результате нападения были ранены четверо человек, в том числе учительница, которая преподавала информатику. Позже у Тагирова нашли список "врагов", которые оскорбляли его. Подросток объяснил свой поступок местью за издевательства.