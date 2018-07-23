Резко передумал: Трамп выступил с неожиданным заявлением по России

Президент США Дональд Трамп неожиданно вновь назвал попытки России оказать влияние на избирательный процесс во время выборов 2016 года выдумкой, несмотря на то, что ранее неоднократно соглашался с выводами разведки.

В частности, глава Белого дома написал в своем Twitter, что роль России в избирательной кампании – выдумка.

"Выходит, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит нечестная Хиллари", — написал Трамп, очевидно, комментируя информацию о том, что задержанная по обвинению в шпионаже в США россиянка Мария Бутина имела контакты с чиновниками времен Обамы.

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So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство юстиции США установило причастность 12 сотрудников Главного разведывательного управления России к вмешательству в выборы президента США в ноябре 2016 года. Также был обнародован список имен.

Сам Трамп после неоднозначного заявления на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, выправдовывался за свои слова и заявил, что поддерживает выводы разведки США.