Разбился самый дорогой истребитель в мире: что о нем известно

Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что в Тихом океане в районе префектуры Аомори разиблся истребитель F-35A военно-воздушных сил самообороны.

Отмечается, что четыре истребителя с базы Мисава участвовали в учениях по отработке воздушного боя. Во время учений от первого самолета поступило сообщение о их завершении, после чего он перестал выходить на связь и пропал с радаров, сообщает "РИА Новости".

Министр подчеркнул, что сейчас все силы направлены на поиски 40-летнего пилота.

"Мы сделаем все для спасения его жизни", – подчеркнул он.

The National Interest

Lockheed Martin F-35 Lightning II ("Локхид-Мартин" F-35 "Молния II") — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.

Согласно заявлениям президента Дональда Трампа, полная стоимость проекта составила 400 миллиардов, стоимость одной машины в среднем превысила 150 миллионов, без вооружения и обслуживания.

The National Interest

На F-35 использованы многие технологические решения, отработанные на F-22. Обозначения серийных вариантов: F-35A (со стандартным взлетом и посадкой), F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлет с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера).

Как сообщал OBOZREVATEL, первые хваленые российские истребители Су-57 может получить 8-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек, аннексированный Крым).

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