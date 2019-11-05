Тысячи людей останутся без работы: гигант ArcelorMittal в Италии расторг крупное соглашение

Металлургическая компания ArcelorMittal в понедельник, 4 ноября, сообщила о расторжении сделки по покупке итальянской сталелитейной компании Ilva.

Как сообщает La Repubblica, причиной отказа послужило снятие юридического иммунитета с руководителей меткомбината и возможное привлечение их к уголовной ответственности за загрязнение воздуха в Таранто.

Свою позицию многонациональная компания изложила в письме, объяснив причины своего решения.

Металлургическая компания ArcelorMittal ArcelorMittal

"Соглашение предусматривает, что в случае, если новый закон затрагивает план по охране окружающей среды для завода в Таранто с целью существенного нарушения возможности его эксплуатации или реализации его промышленного плана, компания имеет договорное право отказаться от сделки", – указали в ArcelorMittal.

"Начиная с 3 ноября 2019 года, итальянский парламент отменил правовую защиту, необходимую для осуществления компанией своего экологического плана без риска привлечения к уголовной ответственности, что оправдывает уведомление об отзыве", – подчеркнули в компании.

Такое решение компании станет сильным ударом по правящей коалиции в Италии, которая надеялась отговорить ArcelorMittal от расторжения сделки и поставит под удар авторитет Италии как надежного партнера в защите иностранных инвестиций.

В 2018 году ArcelorMittal заключила соглашение о покупке комбината в Таранто. В регионе с одним из самых высоких уровней безработицы в стране, это предприятие обеспечивало более 8000 рабочих мест

Правовая защита могла оградить менеджеров ArcelorMittal от судебного преследования из-за загрязнения окружающей среды. При этом, правящее движение "5 звезд" выступило против продления юридических исключений. В коалиции заявляют, что местные жители могли пострадать от загрязнения воздуха. Но теперь им грозит тотальная безработица и рост преступности.

Уведомление компании об отзыве вступит в силу в течение 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что законопроект 1210, внесенный фракцией от партии "Слуга народа", грозит остановить большинство меткомбинатов в Украине.

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