Именно после возвращения Крыма в Украину начнется период распада России. Не до, а после возвращения. Давайте вспомним страны Балтии, оккупацию которых не признавал Запад, и последним решением съезда Коммунистической партии в Москве было решение об осуждении оккупации стран Балтии. Сразу после этого начался процесс распада СССР. Просто в тот момент Советский Союз настолько ослаб, что нуждался в кредитах, приобщения к цивилизованному миру. Как только они приняли решение по оккупации, страны Балтии начали выходить из состава СССР, а после них вышли все.

Мы должны осознать, что вопрос Крыма, это не вопрос одного полуострова. Это вопрос целостности и существования или Украины, или России. Теперь стоит вопрос таким образом, что не могут и Россия, и Украина быть целостными одновременно после того, как они аннексировали Крым. Или они, или мы. Такой выбор сейчас стоит. Мы должны сделать все, чтобы вернуть свои территории. Для нас Крым - это не только кусок земли. Это вопрос существования нашей страны. Если мы его не вернем, то оставим возможность империи после укрепления снова начать свою экспансию.