"Друзья Путина" прошли: опубликованы результаты выборов в Польше

На парламентских выборах в Польше партия "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набрала более 43,7% голосов.

Такие данные были получены по результатам обработки всех голосов избирателей, передает Укринформ.

В Сейм также с 6,7% голосов прошли националисты и сторонники политики Путина - "Конфедерация". Однако это 5-й результат на выборах.

Второе место заняла либеральная "Гражданская платформа" (КО) - 27,24%, а Cоюз демократической левицы (SLD) взят третье место - более 12,5%. Еще 8,5% голосов досталось Польской крестьянской партии (PSL). На выборах в Сенат PiS набрала более 44,7%, KO - более 35%, PSL - 5,7%.

Так, в Польше во второй раз партия Качиньского создаст однопартийное большинство в Сейме, а также самостоятельно сформирует правительство.

При этом в Сенате Польши PiS, вероятно, будет искать партнера для создания коалиции.

Ярослав Качиньский bnn-news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины провел встречу с лидером Польши, по итогам которой стало известно о сближении в двусторонних отношениях между государствами.

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