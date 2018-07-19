В моем эфире в Facebook от 16 июля Альберт Фельдман, директор Украино-израильского института стратегических исследований имени Голды Меир, прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Часть 2. Начало здесь

Почему я считаю, что Путин победил в этой встрече и почему я не считаю, что она бессмысленна. Путин добился своей легитимации. В очередной раз ему удалось вывернуться из абсолютной тотальной изоляции и стать снова рукоподаваемым и равновеликим. И это очень проблематично, потому что в след за Трампом к Путину подтянутся другие президенты и премьер-министры. И они будут ссылаться на Трампа. Если Трамп встречается, то почему, например, президент Орбан не может точно также вести прямые переговоры и налаживать какие-то контакты сквозные с президентом Путиным и договариваться с ним о каких-то стратегических или тактических целях. Это может быть и другой президент, Орбан просто пришелся на ум.

Путин получил возможность за счет двухчасовой беседы с глазу на глаз использовать все, что там было сказано, в качестве тайных намеков во внешних переговорах с другими слабыми противниками. Это чисто ГБистская штука. Когда в перекрестных допросах очень важно получить видимость некоей информации, чтобы потом расколоть другого допрашиваемого.

Вот президент Путин получил эти тайные листки. Теперь, встречаясь с теми или иными политическими лидерами, он может им сказать: "Знаешь, мы говорили с президентом Трампом с глазу на глаз о тебе, и мы договорились о том-то и о том-то". И очень мало шансов, что этот визави Путина сможет у Трампа это перепроверить по двум причинам. Во-первых, у Трампа плохая память. Во-вторых, до Трампа трудно добраться. А все эти записки, о которых говорили, о том, что там присутствовали переводчики и два помощника – это все засекречено, они ничего ни подтверждать, ни опровергать не будут, тем более мы имен даже не знаем.

Поэтому оттуда могут сейчас просачиваться самые разные сведения, и президент Путин будет их активно использовать.

И третье, чего добился Путин, я уже об этом сказал, он взял Трампа в заложники. С одной стороны, это теперь будет постоянная линия контактов. С другой стороны, он будет заставлять американскую администрацию, вернее ту ее часть, которую сегодня контролирует Трамп, действовать в своих интересах. И это очень печально.

Итоги для мира, и то, что обсуждалось за закрытыми дверями, потому что точно мы об этом знать не можем, но во всяком случае то, что можно предположить, исходя из тех утечек, которые уже идут в мировых СМИ.

Это проблема Сирии, Ирана и Израиля о том, что вроде бы президенту Трампу удалось добиться от Путина согласия на создание достаточно большой зоны безопасности, вплоть до 70-ти км на линии соприкосновения между Сирией и Израилем.

Новости Украинские грабли Дональда Трампа

Вторая тема связана с тем, что они договорились о том, что будет более детальные контакты между американской администрацией и Кремлем по поводу цен на энергоносители. Т.е. и Путин, и Трамп заинтересованы в том, чтобы в целом выравнивалась, дорожала иными словами цена на газ и нефть. И это тоже существенное отступление позиции Соединенных Штатов, которые всегда стремились к тому, чтобы основной наполнитель кремлевского кошелька сдувался как минимум.

Очень большая проблема, повторюсь, это беженцы. Есть ощущение, что проблема беженцев будет решена самым неприятным для этих беженцев способом. Их попытаются вернуть, по сути загнать назад в Сирию, где для них будут созданы специальные комплексы проживания так называемые. Но эти комплексы проживания переводятся как концентрационные лагеря, не иначе. И для XXI века это, конечно, на мой взгляд, огромная проблема.

Комплекс вопросов обсуждался относительно Европы и ее так скажем влияния в целом в мире и готовности России и Соединенных Штатов вместе поставить Европу на место вместе со всеми ее амбициями, желаниями, попыткой вести к войне. Вплоть до того, что президент Путин прямо сказал, что основной разжигатель войны в мире сейчас – это европейские лидеры, и конечно, нужно заставить их как минимум начать обсуждать мирное урегулирование. Т.е. по сути ведет к очередной мюнхенской конференции, в рамках которой должны произойти некие глобальные изменения мироустройства в Европе. Но это по сути развязывает очередные военные действия.

И еще одна проблема, об этом тоже уже сказано многими политическими фигурами – это новый полюс силы. Он пока не называется вторым полюсом. Это северный полюс силы, который неожиданно, после легитимации Путина Трампом, возник в Кремле.

Это была очень важная встреча, несмотря на всю ее кажущуюся буфонадность, театральность и пустоту. Она заложила гигантскую трещину в то, что раньше называлось противостоянием свободного мира Российской империи зла.