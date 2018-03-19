Путин серьезно болен: психолог указал на признаки

Президент России Владимир Путин серьезно болен - скорее всего, это связано с двигательным аппаратом.

К такому выводу пришел бывший психолог внешней разведки Украины Дмитрий Попов, передает ТСН.

Он увидел у главы РФ признаки серьезных проблем со здоровьем.

"Дело в том, что чашка кофе стоит слева. Когда он ее брал, он брал ее в левую руку, передавал в правую и после этого пил. Ему трудно поворачивать корпус. Я подозреваю, что есть или болезнь двигательного аппарата, или болезнь почек", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", за время пребывания Путина на посту президента выдвигалось множество версий о возможной болезни главы РФ. В частности, астролог Влад Росс утверждал, что у него рак хребта.

Хирург Лидия Басс-Бугакова, которая ранее работала на Луганщине, утверждала, что Путин страдает онкологической болезнью простаты.

А бизнесмен Евгений Платон указывал на признаки болезни Альцгеймера. И это далеко не весь список.